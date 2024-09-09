Жители Подмосковья обязаны уведомлять о повреждении пунктов геодезических знаков

По новым правилам, которые вступили в силу с 1 сентября текущего года, собственники объектов недвижимости, на которых находятся геодезические пункты, а также лица, выполняющие геодезические и картографические работы, обязаны в течение 15 дней со дня обнаружения уничтожения или повреждения пункта сообщать об этом в ППК «Роскадастр», сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Порядок уведомления о повреждении или уничтожении пунктов государственных геодезических сетей (ГГС, ГГрС и ГНС), а также геодезических сетей специального назначения установлен приказом Росреестра № П/0081/24 от 27.03.2024, который действует до 1 сентября 2030 года.

На территории Московской области расположено более 2 200 пунктов государственных сетей. Только за 1 полугодие 2024 года управлением Росреестра по Московской области обследовано состояние 204 геодезических пунктов и внесены сведения в ЕГРН о 33 границах охранных зон геодезических пунктов.

Так как основная часть пункта чаще всего скрыта под землей, а геодезический знак граждане могут не заметить или не понять, что это именно он, причиной утраты или повреждения таких объектов становится обычная хозяйственная деятельность человека или же вандализм.

Чтобы проверить есть ли на вашем участке геодезический пункт, можно заказать выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости через МФЦ или сайт Росреестра либо уточнить по кадастровому номеру в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» на сайте Росреестра.

В случае повреждения или уничтожения пункта необходимо сообщить в ППК «Роскадастр». Сделать это можно несколькими способами: посетив лично, направив почтовым отправлением, направив электронной почтой, через специальный раздел на сайте ведомства.

Закон предусматривает административную ответственность в виде штрафа за повреждение или уничтожение гражданином, должностным или юридическим лицом пункта геодезической сети.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.