Жители Подмосковья направили более 400 жалоб на неправильную парковку

Жители Московской области за третью неделю октября помогли выявить нарушения правил парковки через приложение «Народный инспектор». К административной ответственности привлекли 457 автовладельцев, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

За третью неделю октября в Подмосковье оштрафовали 457 автовладельцев по сигналам жителей через «Народный инспектор». Общая сумма штрафов составила 3 млн 872 рубля. В 311 случаях автомобили мешали вывозу твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок, еще в 146 — стояли на участках с зелеными насаждениями.

Для фиксации нарушения необходимо включить геолокацию и открыть раздел «Народный инспектор» в приложении «Добродел». На коротком видео должны быть четко видны госномер автомобиля и само нарушение: парковка на газоне, детской площадке или перекрытие доступа к контейнерам. Затем нужно указать точный адрес и отправить заявку. Инспекторы профильного министерства проверят видеозапись и вынесут постановление в автоматическом режиме.

Штрафы для физических лиц составляют от 1 до 5 тыс. рублей, для должностных — от 10 до 15 тыс. рублей, для юридических — от 30 до 100 тыс. рублей.

«Это удобный и современный способ выявления правонарушений. Необходим лишь смартфон с установленным мобильным приложением «Добродел», чтобы снять и отправить короткий видеоролик», — ранее сообщил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.