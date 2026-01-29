Жители Подмосковья могут зарегистрироваться на конкурс цифровых навыков до 3 апреля

Регистрация на «Цифровой марафон – 2026» для жителей Подмосковья старше 18 лет открыта до 3 апреля, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участники выбирают уровень сложности: новичок, исследователь или эксперт, в зависимости от опыта и знаний в сфере ИТ. До 10 апреля проходит образовательный этап, в рамках которого доступны бесплатные курсы по кибербезопасности, безопасности в сети, нейросетям, алгоритмике и программным решениям.

Второй этап — онлайн-тестирование по выбранной категории — пройдет с 24 марта по 6 апреля. Третий, проектный этап, состоится с 6 по 20 апреля. На этом этапе участники решат практические задачи и представят собственные проекты. Лучшие финалисты поборются за главные призы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что широкая цифровая трансформация должна пронизывать каждую отрасль, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи.

По его словам, в рамках нацпрограммы при поддержке и сопровождении Минцифры была проделана очень заметная большая работа и регионами, и правительством.