Жители Подмосковья могут записаться на прием к судебным приставам через сайт

Жители Подмосковья могут записаться на личный прием к судебным приставам через официальный сайт ГУФССП России по Московской области с помощью сервиса «Личный прием граждан», сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

На сайте ГУФССП России по Московской области доступна онлайн-запись на личный прием к должностным лицам через сервис «Личный прием граждан». Для этого необходимо иметь учетную запись на портале госуслуг.

Записаться можно двумя способами: через раздел «Обращения» или с помощью синей кнопки «Запись на личный прием» на главной странице сайта. В обоих случаях потребуется авторизация через ЕСИА.

Предварительная запись возможна на срок до 30 дней вперед и только на свободные даты. Записаться по одному вопросу можно один раз в сутки. После выбора даты и времени, а также заполнения всех обязательных полей, заявитель получает подтверждение на электронную почту.

Заместитель руководителя главного управления Павел Кудряшов отметил, что указание темы обращения позволяет сотрудникам заранее подготовиться и ускоряет решение вопроса.

При посещении приема необходимо иметь при себе паспорт и талон-подтверждение. Прием ведется строго по времени, указанному в талоне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.