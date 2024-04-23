Жители Подмосковья могут выполнить задания онлайн-игры «Наша Победа»

сегодня в 10:40

8 мая 2024 года на сайте игра-нашапобеда.рф состоится историческая онлайн-игра «Наша Победа». Участником игры может стать любой желающий старше 14 лет, сообщает пресс-служба организаторов.

Вопросы игры затронут истории семей, сражавшихся за Родину и ковавших Победу в тылу, истории людей, которых война разлучила на долгих 4 года, и тех, кто смог найти друг друга даже в пылу сражений, сообщает пресс-служба организаторов.

Организаторами игры являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», организационный комитет Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Наша Победа», фонд стратегических инициатив Музея Победы при поддержке фонда президентских грантов.

Игра направлена на историческое просвещение граждан Российской Федерации и иностранных государств (в том числе российских соотечественников, проживающих за рубежом), пробуждение интереса молодежи и подрастающего поколения к изучению отечественной истории, воспитание чувства гордости за подвиги предков, а также популяризацию культурно-содержательного, интеллектуально обогащенного досуга граждан.

Для участия в игре необходимо пройти регистрацию на сайте игра-нашапобеда.рф.

Ознакомиться с положением игры можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.