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Жители Подмосковья могут выбрать российское дерево года

Голосование за главное дерево страны с 1 мая по 1 августа будет проходить на сайте Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы», сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Список деревьев-участников утвержден сертификационной комиссией Всероссийской программы, согласно полученным заявкам от руководителей исполнительной власти субъектов РФ.

Среди 73 номинантов конкурса: дуб Петра Великого и дуб Пугачева, кедр Семенова-Тян-Шанского, липа Василия Поленова, Шишкинская сосна, платан Палласа, клен графа Панина, Сибирская яблоня и груша-кормилица, тис Курильский мудрец, береза желаний, Священный кедр Хакасии, каштан Льва Толстого, лиственница Страж Ольхона и многие другие уникальные исторические природные раритеты, занесенные в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и по праву носящие статус «Памятник живой природы».

Московскую область на конкурсе представляет лиственница из Волоколамска.

«Российское дерево года» — ежегодный конкурс по выбору главного дерева страны, который проводится с 2017 года. В нем принимают участие удивительные деревья, произрастающие в разных регионах и являющиеся природным, культурным, историческим, духовным наследием нашей Родины.

Все истинные любители родной природы приглашаются принять участие в выборе российского дерева текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.