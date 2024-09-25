Жители Подмосковья могут выбрать победителя конкурса видеороликов «Победа добра»

На конкурс поступило 106 видеороликов из 40 субъектов РФ, в том числе из Подмосковья. В рамках конкурса творческие команды из образовательных организаций и учреждений культуры смогли презентовать свои просветительские и патриотические видеоролики к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году.

Команды поборются в открытом общественном голосовании за денежные Гранты, которые можно будет направить на развитие своих организаций и реализацию общественно-полезных проектов. А среди команд-победителей отдельно определится организация, которая будет претендовать на установку на своей территории нового памятника Героям ВОВ к Юбилею Великой Победы.

Отдать свой голос можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.