Жители Подмосковья могут выбрать населенные пункты, где подключат телефонную связь

Стартовало голосование за деревни и села с населением от 100 до 1 000 человек и плана-графика их подключений к сети подвижной радиотелефонной связи с использованием базовых станций в рамках оказания универсальных услуг связи.

С 25 августа с учетом начала голосования 2025 года на ЕПГУ будет обновлена официальная страница голосования. Подробную информацию о ходе голосования 2025 года, а также информацию об уже проведенных ранее голосованиях 2021, 2022, 2023 и 2024 годов можно будет посмотреть по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.