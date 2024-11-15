Жители Подмосковья могут выбрать лучшее «Место силы России»

сегодня в 19:22

Осталось меньше 1 месяца до окончания голосования за лучшее «Место силы России», в котором может принять участие каждый желающий, сообщает пресс-служба организаторов.

Финалистами конкурса стали г. Великий Новгород, г. Выборг, г. Кали­нинград, Мастерская управления «Сенеж», Этнографический парк-музей «Этномир».

Мастерская управления «Сенеж» — это место встречи умных и творче­ских людей, а также площадка для проведения различных образовательных и молодежных проектов и конкурсов платформы «Россия — страна возможно­стей», куда съезжаются молодые управленцы, руководители и предпринима­тели.

Проголосовать за «Сенеж» в конкурсе можно на сайте проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.