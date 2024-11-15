Жители Подмосковья могут выбрать лучшее «Место силы России»
Осталось меньше 1 месяца до окончания голосования за лучшее «Место силы России», в котором может принять участие каждый желающий, сообщает пресс-служба организаторов.
Финалистами конкурса стали г. Великий Новгород, г. Выборг, г. Калининград, Мастерская управления «Сенеж», Этнографический парк-музей «Этномир».
Мастерская управления «Сенеж» — это место встречи умных и творческих людей, а также площадка для проведения различных образовательных и молодежных проектов и конкурсов платформы «Россия — страна возможностей», куда съезжаются молодые управленцы, руководители и предприниматели.
Проголосовать за «Сенеж» в конкурсе можно на сайте проекта.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.