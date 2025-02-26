Жители Подмосковья могут выбрать культурную столицу года

Общество

Конкурс «Культурная столица года» — проект, призванный способствовать культурному и социально-экономическому развитию российских городов. В нем могут принимать участие инициативные команды, представляющие административные центры субъектов РФ (вне зависимости от числа жителей) и другие города и городские агломерации с населением не менее 200 тысяч человек, сообщает пресс-служба организаторов.

Для обеспечения относительно равных конкурентных условий представители Москвы и Санкт-Петербурга — мегаполисов с исторически сложившимся неоспоримым столичным статусом — принимают участие в проекте не как участники конкурса, а как соорганизаторы и эксперты.

В заявках на участие в первом этапе конкурса городам необходимо презентовать свою деятельность в контексте широкого взгляда на их культурные ресурсы. Заявки рассматриваются экспертами в трех измерениях — история, настоящее и будущее — по следующим направлениям:

  • архивы и историко-культурное наследие;
  • материальные культурные ресурсы;
  • духовно-нравственные ценности;
  • городская среда и урбанистика;
  • инновации и креативные индустрии;
  • туризм и индустрия гостеприимства;
  • образование и просвещение;
  • экология и здоровый образ жизни;
  • система массовых коммуникаций;
  • некоммерческий сектор;
  • инклюзивная экосистема;
  • территориальный маркетинг и брендинг.

Инициатор конкурса — фонд развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Более подробно ознакомиться с информацией о конкурсе можно на сайте: kulturnayastolitsa.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.