Жители Подмосковья могут выбрать культурную столицу года
Конкурс «Культурная столица года» — проект, призванный способствовать культурному и социально-экономическому развитию российских городов. В нем могут принимать участие инициативные команды, представляющие административные центры субъектов РФ (вне зависимости от числа жителей) и другие города и городские агломерации с населением не менее 200 тысяч человек, сообщает пресс-служба организаторов.
Для обеспечения относительно равных конкурентных условий представители Москвы и Санкт-Петербурга — мегаполисов с исторически сложившимся неоспоримым столичным статусом — принимают участие в проекте не как участники конкурса, а как соорганизаторы и эксперты.
В заявках на участие в первом этапе конкурса городам необходимо презентовать свою деятельность в контексте широкого взгляда на их культурные ресурсы. Заявки рассматриваются экспертами в трех измерениях — история, настоящее и будущее — по следующим направлениям:
- архивы и историко-культурное наследие;
- материальные культурные ресурсы;
- духовно-нравственные ценности;
- городская среда и урбанистика;
- инновации и креативные индустрии;
- туризм и индустрия гостеприимства;
- образование и просвещение;
- экология и здоровый образ жизни;
- система массовых коммуникаций;
- некоммерческий сектор;
- инклюзивная экосистема;
- территориальный маркетинг и брендинг.
Инициатор конкурса — фонд развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
Более подробно ознакомиться с информацией о конкурсе можно на сайте: kulturnayastolitsa.ru.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.
Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.