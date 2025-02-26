сегодня в 18:57

Жители Подмосковья могут выбрать культурную столицу года

Конкурс «Культурная столица года» — проект, призванный способствовать культурному и социально-экономическому развитию российских городов. В нем могут принимать участие инициативные команды, представляющие административные центры субъектов РФ (вне зависимости от числа жителей) и другие города и городские агломерации с населением не менее 200 тысяч человек, сообщает пресс-служба организаторов.

Для обеспечения относительно равных конкурентных условий представители Москвы и Санкт-Петербурга — мегаполисов с исторически сложившимся неоспоримым столичным статусом — принимают участие в проекте не как участники конкурса, а как соорганизаторы и эксперты.

В заявках на участие в первом этапе конкурса городам необходимо презентовать свою деятельность в контексте широкого взгляда на их культурные ресурсы. Заявки рассматриваются экспертами в трех измерениях — история, настоящее и будущее — по следующим направлениям:

архивы и историко-культурное наследие;

материальные культурные ресурсы;

духовно-нравственные ценности;

городская среда и урбанистика;

инновации и креативные индустрии;

туризм и индустрия гостеприимства;

образование и просвещение;

экология и здоровый образ жизни;

система массовых коммуникаций;

некоммерческий сектор;

инклюзивная экосистема;

территориальный маркетинг и брендинг.

Инициатор конкурса — фонд развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Более подробно ознакомиться с информацией о конкурсе можно на сайте: kulturnayastolitsa.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.