Жители Подмосковья могут выбрать, какие сельские почтовые отделения отремонтируют

По поручению президента с 2022 года реализуется программа по модернизации почтовых отделений, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В рамках программы в Подмосковье уже отремонтировано более 60 отделений.

«Почта России» проводит голосование за ремонт отделений в сельской местности, которые находятся в неудовлетворительном или предаварийном состоянии. Отделения, набравшие больше всего голосов, будут включены в список объектов для капитального ремонта до 2030 года.

Проголосовать можно на едином портале госуслуг до 24 марта 2025 года включительно. Участниками голосования могут стать жители региона старше 18 лет с подтвержденной учётной записью ЕСИА. За одно почтовое отделение можно проголосовать только один раз.

В ходе модернизации почтовые отделения будут отремонтированы в соответствии с едиными современными стандартами. Планируется отремонтировать входную группу, установить пандусы для маломобильных граждан, обновить клиентский зал (заменить окна и двери, провести новую электропроводку).

В Московской области работает более 1 тыс. объектов почтовой связи, включая 580 городских, 439 сельских отделений и 3 передвижных отделения. Ежемесячно услугами «Почты России» в Подмосковье пользуется около 1,5 млн человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв ранее отмечал, что цифровизация позволяет жителям удобно получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в электронный формат обеспечивает комфорт для жителей региона. Также губернатор подчеркнул, что власти продолжают работать над расширением списка электронных услуг.