Жители Подмосковья могут воспользоваться помощником в приложении «Почты России»

В обновленном мобильном приложении «Почты России» теперь есть личный помощник для управления всеми почтовыми событиями «Календарь событий». Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

Новая функция позволяет автоматически отслеживать изменения статуса посылок, получать уведомления о прибытии курьера, контролировать срок окончания аренды ячейки, а также заранее записываться в выбранное отделение.

Календарь интегрирован в мобильное приложение и автоматически синхронизируется со всеми почтовыми операциями. Актуальные события в нем можно смотреть списком. Пользователям теперь легче планировать время: вся нужная информация доступна сразу и без долгих поисков.

В 2025 г. «Почта России» значительно расширила функционал мобильного приложения. Теперь пользователи могут оформлять и оплачивать международные отправления прямо с телефона, а чтобы точно рассчитать стоимость пересылки международной корреспонденции, клиенты могут воспользоваться встроенным калькулятором. Этот инструмент учитывает вес отправления, страну назначения и выбранный способ доставки, помогая заранее планировать расходы.

Одним из наиболее значимых нововведений стало генерирование QR-кода для получения посылок в офлайн-режиме. Ранее для этого требовался доступ к интернету и паспорт. Теперь же достаточно иметь при себе мобильное устройство с установленным приложением Почты России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.