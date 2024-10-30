Жители Подмосковья могут уплатить налоги на почте при получении уведомления

Жители Московской области уже начали получать налоговые уведомления. Уплатить налоги можно сразу при получении письма с уведомлением на почте или в удобное время в любом из почти 1,5 тыс. отделений Почты в Московском регионе. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

В этом году на почту в Москву и область поступило около 3 млн налоговых уведомлений в бумажных конвертах. Уведомления направляют россиянам заказными письмами, вручение которых производится получателю под роспись. В том случае, если в момент доставки получателя не окажется дома, почтальон оставит извещение на получение заказного письма, по которому он сможет получить свое налоговое уведомление в почтовом отделении по месту жительства.

Клиенты почты могут спланировать свой визит в почтовое отделение и предварительно записаться на прием в мобильном приложении или на сайте компании. Записаться онлайн нужно не менее чем за час до посещения. В мобильном приложении и на сайте автоматически отобразятся ближайшие почтовые отделения, куда можно предварительно записаться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.