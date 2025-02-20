Жители Подмосковья могут связаться с экстренными службами в приложении «112МО»

Служба спасения Подмосковья напоминает про функционал мобильного приложения «112МО», которое предоставляет пользователям удобные инструменты для связи с экстренными службами. Приложение дает возможность отслеживать местонахождение не только скорой помощи, но и бригад Мособлгаза, что делает взаимодействие с экстренными службами более эффективным и оперативным, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Для использования данной функции пользователям достаточно ввести номер телефона, с которого был совершен вызов на номер «112». Это позволит в реальном времени видеть прогресс спасательных операций и получать актуальную информацию по вызову.

Кроме того, приложение позволяет отправить сигнал тревоги своим близким — детям, пожилым родственникам или друзьям. С помощью приложения вы можете сообщить о своей ситуации и следить за местоположением своих родных, что особенно важно в экстренных ситуациях.

Приложение «112 МО» облегчает не только вызов экстренной помощи. Если стали свидетелем происшествия, то можно помочь пострадавшим, а также быстро найти ближайшие медицинские учреждения, пожарные части, участковые пункты полиции, МФЦ и другие административные организации, построив удобный маршрут до них.

С момента запуска мобильного приложения операторы службы «112» уже обработали около 40 тыс. обращений от пользователей, обеспечив оперативное реагирование и помощь всем обратившимся.

Мобильное приложение региональной системы-112 Московской области было запущено летом 2017 года. Оно стало первым подобным приложением в России.

Скачать приложение системы-112 Московской области можно по ссылкам:

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