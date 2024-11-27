Жители Подмосковья могут столкнуться с комарами зимой

В Подмосковье встречаются комары, которые могут быть активными даже в холодное время года. Одним из таких видов являются зимние комары — двукрылые насекомые с длинными усиками, которые предпочитают прохладу жаре. Они активны в период с поздней осени до ранней зимы, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Зимние комары — настоящие выживальщики. Они приспособились к суровым условиям, которые другие членистоногие не смогли бы пережить. Эти насекомые живут всего несколько недель, но за это время успевают произвести потомство. Стоит отметить, что продолжительность их жизни зависит от температуры и увеличивается с ее понижением.

По словам ученых, зимние комары — одни из древнейших насекомых, которые дожили до наших дней. Первые находки представителей этого семейства датируются ранней юрой, около 190 млн лет назад. Эти двукрылые были обнаружены даже в Антарктиде. Некоторые представители семейства не имеют крыльев и больше похожи на пауков, чем на комаров. В отличие от обычных кровососущих насекомых, эти комары крупнее, поэтому их легко заметить на белом снегу в ясный день.

Ученые считают, что всех зимних комаров объединяет способность размножаться и быть активными в холодные месяцы года. Взрослые особи не питаются, так как в это время нет пищи.

Зимних комаров не стоит бояться, так как они не пьют кровь, в отличие от своих собратьев, которые беспокоят людей и животных в теплое время года. Эти насекомые являются важной частью экосистемы и служат пищей для других животных в суровые зимние месяцы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.