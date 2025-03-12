Стартовал прием заявок на участие в качестве эксперта во Всероссийском конкурсе «Моя страна — моя Россия», который входит в линейку проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Жители Московской области, обладающие опытом в различных сферах могут присоединиться к экспертной команде. Заявки принимаются до 22 апреля 2025 года, сообщают организаторы конкурса.

Конкурс «Моя страна — моя Россия» уже более 20 лет собирает социально значимые инициативы со всей страны. Эксперты оценивают проекты, направленные на развитие регионов, помогая выбрать самые яркие идеи, которые могут улучшить жизнь в городах и селах, укрепить инфраструктуру и создать новые возможности для жителей России.

Стать экспертом может каждый, кто обладает знаниями в одной из тематических номинаций конкурса или в области социального проектирования, педагогики и работы с молодежью. Важно разделять ценности конкурса и быть готовым вдохновлять других своим примером.

В прошлом году 133 жителя Московской области уже стали экспертами конкурса «Моя страна — моя Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Для них это была не только возможность оценивать проекты, но и шанс учиться у коллег, находить вдохновение в идеях участников и расти профессионально.

В 2025 году экспертам предстоит оценивать проекты в 14 номинациях. Среди самых популярных в прошлом году были «Моя педагогическая инициатива», «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы» и «Моя гордость. Моя малая Родина».

Для тех, кто готов присоединиться к экспертной команде, путь включает несколько этапов:

Обучение (с 23 по 29 апреля).

Квалификационное тестирование (с 30 апреля по 10 мая).

Оценка конкурсных работ (с 12 по 26 мая).

Шестой год экспертный совет конкурса возглавляет председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Экспертами и координаторами по номинациям ежегодно выступают академики Российской академии образования.

«Эксперты конкурса «Моя страна — моя Россия» — это члены уникального сообщества, где встречаются как опытные профессионалы, стоявшие у истоков и формировавшие традиции конкурса, так и молодые специалисты, приносящие свежие идеи. Все они не только оценивают проекты, но и разрабатывают критерии, консультируют участников. В прошлом году рекордное число специалистов — 2 970 человек из всех регионов — выразили готовность включиться в эту работу. Благодаря их усилиям, тщательно оценившим более 55 000 проектов со всех уголков России, 72 инициативы были признаны лучшими. Попасть в это сообщество — значит получить доступ к уникальным возможностям: влиять на будущее страны, поддерживать талантливые инициативы и видеть, как твоя работа меняет жизнь в регионах. Уверен, что в новом сезоне мы сохраним высокий уровень доверия к конкурсу и продолжим поддерживать инициативы, способствующие позитивным изменениям», — рассказал руководитель исполнительной дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Дмитрий Турлаков.

Конкурс «Моя страна — моя Россия» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Конкурс проходит при поддержке Фонда президентских грантов, и участие в нем доступно для жителей всех регионов России. Стать участником или экспертом могут жители как больших, так и малых городов и сел. Подробности и регистрация — на официальном сайте проекта: moyastrana.ru.