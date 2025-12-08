Жители Подмосковья могут проверить ограничения на выезд через Госуслуги

Жители Подмосковья перед новогодними поездками могут узнать о наличии ограничений на выезд за границу с помощью электронных сервисов ФССП России на портале Госуслуг, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Граждане-должники могут в режиме реального времени узнать о действующих ограничениях и этапах их снятия. Для этого необходимо воспользоваться роботом «Макс»: ввести в поиске «Ограничение на выезд», выбрать опции «От пристава» и «Узнать об ограничении на выезд». Результаты проверки отображаются в личном кабинете пользователя.

Сервисы ФССП позволяют не только узнать о задолженностях и ограничениях, но и принять меры по их погашению. Ограничение на выезд снимается только после полного исполнения судебного решения. Процедура снятия ограничения многоэтапная и осуществляется через электронный межведомственный документооборот. Бумажные копии постановлений и документы об оплате долга не дают права на пересечение границы.

По данным на 1 ноября 2025 года, в Подмосковье действует 485 474 исполнительных производства с ограничением права на выезд, из них 20 211 связаны с взысканием алиментов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.