сегодня в 16:50

Жители Подмосковья могут пройти цифровой диктант до 14 апреля

Всероссийская акция «Цифровой диктант» стартовала в Подмосковье и продлится до 14 апреля 2026 года. Совершеннолетние жители региона могут бесплатно проверить уровень цифровой грамотности в онлайн-формате, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Диктант проходит в формате онлайн-тестирования. Участники смогут оценить знания и навыки работы в цифровой среде, узнать способы защиты персональных данных и денежных средств, а также научиться распознавать мошеннические схемы. По итогам теста эксперты дадут рекомендации по повышению цифровой безопасности.

Принять участие могут совершеннолетние граждане РФ в течение недели с момента старта акции. Для этого необходимо авторизоваться через ЕСИА и пройти тестирование на сайте проекта: https://digital.er.ru/polls/.

После завершения испытания каждый участник получит электронный сертификат с результатами и разбором заданий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.