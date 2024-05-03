Жители Подмосковья могут пройти переподготовку на базе РАНХиГС в Красногорске

В условиях рыночной конкуренции всем предприятиям и организациям необходимы квалифицированные кадры, поэтому Московский областной филиал РАНХиГС предлагает бесплатное обучение жителям Подмосковья в рамках программы «Содействие занятости» проекта «Демография». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Повышение квалификации поможет вашим сотрудникам освоить современные методы решения различных задач, ускорить процессы на производстве. От этого выигрывает и работник, и руководство — ведь сотрудник приобретает дополнительные умения и навыки, которые помогут более оперативно и качественно выполнять свои обязанности», — отмечается в материале.

Московский областной филиал предлагает самые востребованные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

«Мы готовы обучить ваших сотрудников как «с нуля» по программах переподготовки, так и повысить их квалификацию в соответствии с требованиями времени. Во всех наших программах применены профессиональные стандарты федеральных министерств и ведомств, установленные соответствующими нормативными документами», — отмечается в материале.

Обучение проводится в удобном онлайн-формате в виде лекций и вебинаров, а также с практическими занятиями с обратной связью от преподавателей.

По итогам выдается документ о профессиональной переподготовке или повышении квалификации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.