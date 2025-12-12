Жители Подмосковья могут проголосовать за лучшую стелу в России

Продолжается заочный этап II Всероссийского конкурса «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств». В этом году на конкурс поступило 970 заявок, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

Как сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области, от региона было направлено 20 заявок, из которых 13 прошли в полуфинал. С 11 декабря в номинации «Въездные стелы малых городов и посёлков» участвует проект «Въездная стела Власиха». Жители городского округа Власиха поддержали идею реконструкции въездной группы КПП-2 в ходе общественного голосования.

«Визитной карточкой» ракетной столицы стали двухметровые буквы с подсветкой, установленные на четырехметровом металлическом ростверке, облицованном фибробетонными плитами. Также установлена стальная ракета высотой 14,5 метров и шириной 1,6 метра. Ее каркас выполнен из листового металла толщиной 6 и 10 миллиметров, а облицовка сделана из нержавеющей стали толщиной 5 миллиметров. Вечерняя архитектурная подсветка подчеркнет все достоинства въездной группы, создавая уютную и гостеприимную атмосферу.

Прилегающая территория также благоустроена с использованием современных материалов и технологий, что подчеркивает значимость Ракетной столицы.

Открытое общественное голосование за лучшие стелы России уже началось. Проголосовать можно на платформе сообщества «ГорСреда» по ссылке https://vk.com/wall-224717408_130810. Победителей определят именно через это голосование, в котором смогут участвовать школьники, студенты, рабочие и служащие.

Лучшие работы, отобранные экспертами, будут представлены на фотовыставке «Лица городов России», которая пройдет в Совете Федерации в феврале 2026 года. Организаторами конкурса выступили Минстрой России, ВАРМСУ и Институт развития местных сообществ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.