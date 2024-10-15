Жители Подмосковья могут проголосовать за любимый пруд по программе

На портале ‏«Добродел‏» стартовало голосование жителей региона за очистку водоемов в рамках губернаторской программы ‏״‌‎100 прудов и озер‏״‌‎. Голосование позволит жителям Подмосковья выбрать водоемы, которые требуют первоочередной очистки. В рамках программы планируется провести комплексную работу по восстановлению водных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Для участия необходимо зайти на портал ‏״‌‎Добродел‏״‌‎, перейти на карту, выбрать свой муниципалитет, в нем выбрать пруд, за который хотите отдать свой голос, при желании там также можно оставить комментарий. Далее нужно нажать кнопку ‏״‌‎проголосовать‏״‌‎ и авторизироваться через портал Госуслуг для того, чтобы голос был засчитан.

Если вы уже проголосовали, то можно поделиться своим мнением и оставить комментарий о любом другом пруде. Для этого выберите название места и нажмите кнопку ‏״‌‎Оставить комментарий ‏״‌‎.

Каждый житель может отдать свой голос только за 1 водоем.



Программа реализуется с 2021 года. За это время очищено 152 водоема площадью более 700 га. В прошлом году, участие в голосовании приняло 127 000 человек. В этом, году можно проголосовать за 82 водных объекта.

Инициатива по очистке водоемов в рамках губернаторской программы «100 прудов и озер‏» имеет огромное значение для жителей региона. В 2023 году губернатором принято решение о продлении программы до 2027 года.

Чистая вода — это не только важный ресурс для природы и экосистем, но и залог здоровья и благополучия людей. Загрязненные водоемы могут стать источником опасных заболеваний и инфекций, поэтому их очистка и восстановление являются приоритетными задачами Минэкологии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.