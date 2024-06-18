Жители Подмосковья могут присоединиться к Всероссийской акции «Свеча памяти»

В преддверии Дня памяти и скорби, который отмечается 22 июня, в России стартовала онлайн-акция «Свеча памяти». На сайте деньпамяти.рф каждый желающий может зажечь виртуальную свечу в честь героев Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участники также могут посмотреть видеоинтервью ветеранов ВОВ. Более 60 роликов с воспоминаниями о войне от первого лица: фронтовиков, блокадников, тружеников тыла, узников концлагерей.

Благотворительный фонд «Память поколений», организатор акции, дает возможность не только почтить память ушедших, но и оказать поддержку живущим ветеранам. Сайт акции предлагает сделать пожертвования, которые будут направлены на медицинскую помощь нуждающимся ветеранам.

В прошлом году участники акции зажгли более 500 тыс. виртуальных свечей и собрали почти полтора миллиона рублей на поддержку ветеранов, обеспечивая им необходимые медицинские услуги и оборудование.

Фонд «Память поколений» уже восемь лет оказывает помощь ветеранам, обеспечивая их слуховыми аппаратами, колясками и другими необходимыми средствами. Кроме того, фонд ежегодно проводит акцию «Красная гвоздика», собирая средства на помощь ветеранам по всей стране.

Принять участие в акции «Свеча памяти» можно до 22 июня на сайте деньпамяти.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.