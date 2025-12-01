Жители Подмосковья могут присоединиться к «Открытому диалогу» о будущем

Начался прием эссе к «Открытому диалогу» «Будущее мира: Новая платформа глобального роста». Он проводится Национальным центром «Россия» при поддержке центра межотраслевой экспертизы «Третий Рим». Задача Открытого диалога — объединить ведущих международных и российских экспертов и способствовать неполитизированной, ориентированной на решения дискуссии. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Это масштабное и очень важное мероприятие, которое объединяет экспертов из более чем 100 стран мира. Открытый диалог ведется по широкому кругу вопросов, который включает в себя и проблемы экологии, а также векторы устойчивого роста, которые невозможно рассматривать в отрыве от экологической повестки. Я знаю, что в Подмосковье есть множество ученых, предпринимателей, общественных деятелей, которым есть чем поделиться с широкой аудиторией. Приглашаю их присоединиться к мероприятию», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Эссе принимаются до 26 декабря по четырем основным тематическим векторам: «Инвестиции в человека», «Инвестиции в технологии», «Инвестиции в связанность», «Инвестиции в среду». Работы можно направить через личный кабинет на сайте dialog.russia.ru.

По результатам изучения эссе, будет осуществлен отбор работ, авторы которых приглашаются для участия в очном этапе конкурса в рамках Открытого диалога, который состоится в Москве в апреле 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.