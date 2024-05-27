Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийском учете вальдшнепа

Стартовал Всероссийский учет вальдшнепа, который продлится до 23 июня. В мероприятии, которое будет проходить и в Подмосковье, могут принять участие охотники, сотрудники охотхозяйств, орнитологи и просто любители природы. Учет ежегодно проводится в самый разгар тяги, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Это мероприятие очень важно для проведения мониторинга охотничьих ресурсов, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Для многих перелетных охотничьих птиц абсолютную численность определить трудно, в силу скрытного образа жизни и особенностей поведения. Поэтому вальдшнеп — один из тех видов, по которому ежегодно, вот уже более 20 лет, проводятся комплексные мониторинговые исследования. Основные его составляющие — весенне-летние учеты на тяге и ночные учеты в период осенней миграции во время кольцевания».

Министр также отметил, что в результате статистической обработки материалов учетов будут получены не абсолютные данные численности вальдшнепа, а индексы обилия, показывающие интенсивность тяги.

Подробнее о том, как принять участие в учете, можно прочесть по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.