Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийском соревновании по IT

Продолжается регистрация на отборочный этап Всероссийского соревнования по искусственному интеллекту и информационным технологиям для энциклопедии Знание.Вики. Студенты вузов и колледжей, молодые специалисты и команды стартапов могут побороться за призовые места в хакатоне Знание.Вики, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Участникам предстоит продемонстрировать свои знания и навыки в анализе и экспертизе содержания, качества и достоверности текста, а также в проверке актуальности источников информации.

Для участия в соревновании необходимо зарегистрироваться на сайте Знание.Хакатон до 10 мая.

Команды, прошедшие в финал, получат памятные призы от проекта Знание.Вики Российского общества «Знание» и подарочные курсы от образовательной платформы Global Skill центра компетенций в сфере образования и акселерации Межгоспрограммы СНГ 2030. Финал соревнования пройдет 28 мая.

Победителей ждут 5 бюджетных мест в магистратуре института информационных технологий и цифровой трансформации РГУ имени А. Н. Косыгина.

Все команды-победители будут приглашены к участию в форуме Знание.Вики в центре знаний «Машук», а также смогут сделать видео визитку о себе в одной из 10 региональных студий Российского общества «Знание».

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