Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийском проекте «ТопБЛОГ»

Стартовала регистрация на участие в четвертом сезоне Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» для авторов полезного контента, сообщает пресс-служба организаторов.

Участники смогут пройти актуальную образовательную программу, получить уникальный шанс заключить рекламные и партнерские контракты о сотрудничестве, побороться за ценные призы, стать частью закрытого блогерского сообщества и заявить о себе на всю страну

Заявки могут подать жители всех стран мира от 14 лет на сайте topblog.rsv.ru до 30 сентября.

Всероссийский образовательный проект «ТопБЛОГ» помогает построить карьеру в медиаиндустрии и научиться эффективно работать с аудиторией в социальных сетях. Это первый бесплатный образовательный проект для блогеров в России. «ТопБЛОГ» уже объединил более 150 тысяч человек разных возрастов из всех регионов России и иностранных государств.

В новом четвертом сезоне участников Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» ждет два уникальных трека: «Медиалаборатория» и «Спецноминации 2.0».

«Медиалаборатория» — трек, который поможет освоить ключевые знания и навыки, необходимые для тех, кто стремится к профессиональному развитию и достижению новых вершин в медиаиндустрии. Вместе с экспертами проекта блогеры пройдут образовательный блок, выполнят практические задания и разборы своих блогов, посетят полезные вебинары. Участники овладеют полным комплексом компетенций, необходимых для создания и продвижения контента в соцсетях.

Трек «Спецноминации 2.0» нацелен на поддержку талантливых блогеров, специализирующихся на разных тематиках. Каждую из 10 спецноминаций представляет крупная организация-партнер, которая будет продвигать лучших участников своего направления.

Новости о проекте «ТопБЛОГ» можно найти на официальном сайте, а также в социальных сетях проекта ВКонтакте и Telegram-канале.

Всероссийский образовательный проект «ТопБЛОГ» реализуется с 2020 года в рамках программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

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