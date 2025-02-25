Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийском проекте «ТопБЛОГ»

В преддверии старта пятого юбилейного сезона проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» объявляется набор креативных авторов контента, которые будут официальными представителями первого в России образовательного проекта для блогеров. Чтобы стать амбассадором и представлять проект на Всероссийских и международных событиях, делиться опытом и поддерживать блогеров в новом конкурсном сезоне жителям Московской области, необходимо до 11 марта включительно подать заявку на сайте . Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

«Амбассадоры «ТопБЛОГ» — лидеры мнений, голоса регионов, которые продвигают ценности ответственного блогинга, помогают единомышленникам развиваться в медиа пространстве и создают полезный для жителей России контент. Если вы готовы достигать новых высот, менять медиасреду вокруг себя и становиться связующим звеном между жителями вашего региона и медиа проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей» — ждем ваших заявок», — сказал генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Проект «ТопБЛОГ» и президентская платформа «Россия — страна возможностей» помогли амбассадорам добиться личных побед — за прошлый год на счету у блогеров более 100 достижений, включая запуск образовательных и медиа проектов, авторских шоу на ведущих российских платформах, съемки на федеральных телеканалах, сотрудничество со СМИ и партнерами, подписание резидентских контрактов, наружная реклама в столице, получение грантов на продвижение и кратное увеличение аудитории и медиа охватов. Одной из главных задач амбассадоров 2025 года станет содействие распространению социально значимого контента, передача опыта единомышленникам, транслирование идей и ценностей проекта и президентской платформы в медиапространстве.

«Быть амбассадором проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» — значит быть частью классного проекта и помогать его развитию в команде единомышленников. А главное — рассказывать огромной аудитории о том, что ты любишь и становиться вдохновителем для других», — рассказала амбассадор проекта «ТопБЛОГ» 2024 года из Московской области Екатерина Бурдаева.

Подать заявку на участие в программе амбассадоров смогут талантливые авторы полезного контента. Важное условие — возраст старше 18 лет и активный блог, в котором более пяти тысяч подписчиков в одной из социальных сетей, разрешенной на территории России. Участие в амбассадорской программе осуществляется на конкурсной основе. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить анкету, рассказав о своей блогерскойкарьере, пройти тестирование и снять видеоприветствие, а дальше — ждать творческое задание от команды проекта. Регистрация проходит на цифровой платформе «Россия — страна возможностей».

Имена амбассадоров будут объявлены в апреле.

Амбассадоры проекта «ТопБЛОГ» 2025 года получат дополнительные возможности для профессионального роста и развития, создания крупных коллабораций и организации совместных блогерских проектов, будут приглашаться в пресс-туры и закрытые мероприятия от партнеров проекта и ведущих российских социальных сетей, а также участвовать в качестве спикеров и экспертов на молодежных и медиа событиях регионального, федерального и международного масштабов. В конце года самые активные амбассадоры будут приглашены на главное событие сезона «ТопБЛОГ» — масштабный медиафорум.

Проект «ТопБЛОГ» помогает увлеченным авторам контента строить карьеру в медиа индустрии и учиться эффективно работать с аудиторией в социальных сетях. За время реализации к проекту присоединилось более 220 тысяч человек из 89 регионов страны. Весной 2025 года запустится пятый юбилейный сезон, в преддверии старта в субъектах России будут выбраны официальные представители «ТопБЛОГ» — амбассадоры проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.