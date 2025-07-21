Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийском экономическом диктанте
Фото - © Акция «Тотальный диктант» в Москве/Медиасток.рф
14 октября во всех субъектах Российской Федерации состоится ежегодная общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант». Тема экономического диктанта: «Сильная экономика – процветающая Россия!», сообщает пресс-служба организаторов.
Организаторы: Вольное экономическое общество России (ВЭО России) при участии администраций субъектов Российской Федерации, ведущих вузов России.
Цель экономического диктанта: повышение экономической грамотности населения в целом и его отдельных возрастных и профессиональных групп; развитие интеллектуального потенциала, эрудиции, экономической образованности молодежи; оценка экономической активности и экономической грамотности населения различных субъектов Российской Федерации.
Вольное экономическое общество России проводит Всероссийский экономический диктант с 2017 года. В 2024 году в акции приняли участие 392 456 человек из всех субъектов Российской Федерации, а также 11 зарубежных стран. По сравнению с первой акцией 2017 года число участников Экономического диктанта увеличилось в 6,4 раза.
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Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.
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