Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийском экономическом диктанте

Организаторы: Вольное экономическое общество России (ВЭО России) при участии администраций субъектов Российской Федерации, ведущих вузов России.

Цель экономического диктанта: повышение экономической грамотности населения в целом и его отдельных возрастных и профессиональных групп; развитие интеллектуального потенциала, эрудиции, экономической образованности молодежи; оценка экономической активности и экономической грамотности населения различных субъектов Российской Федерации.

Вольное экономическое общество России проводит Всероссийский экономический диктант с 2017 года. В 2024 году в акции приняли участие 392 456 человек из всех субъектов Российской Федерации, а также 11 зарубежных стран. По сравнению с первой акцией 2017 года число участников Экономического диктанта увеличилось в 6,4 раза.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.