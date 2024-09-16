Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийском экологическом конкурсе

Открыт прием заявок на участие в очередном этапе престижного конкурса «Национальная экологическая премия имени В. И. Вернадского». Конкурс проводит фонд имени великого ученого, в Подмосковье он проходит при информационной поддержке Минэкологии региона, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Цель конкурса — выявление и популяризация реализованных проектов в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, энерго- и ресурсосбережения, развития новых технологий в промышленности и энергетике, внедрения наилучших доступных технологий, формирования экологической культуры и развития экологического образования в интересах устойчивого развития на основе идей академика В. И. Вернадского.

В 2023 году на конкурс поступило 374 заявки из 66 регионов России. Лауреатами премии стали авторы 26 проектов, которые доказали свою эффективность и имеют реальные практические результаты.

Прием заявок на конкурс пройдет до 20 ноября, подведение итогов планируется на 30 ноября, а в декабре состоится награждение победителей. Подробнее о конкурсе и правилах подачи заявок можно прочитать здесь.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.