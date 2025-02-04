Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийском диктанте по немецкому языку

Ассоциация общественных объединений «Международный союз немецкой культуры» совместно с Томским областным Российско-немецким домом, а также в сотрудничестве с Федеральной национально-культурной автономией российских немцев, межрегиональной ассоциацией учителей и преподавателей немецкого языка, ассоциацией организаций и преподавателей «Содружество преподавателей немецкого языка», АНО ДПО «Институт этнокультурного образования», вузами и общеобразовательными учреждениями, культурно-деловыми центрами и Российско-немецкими домами Москвы, Барнаула, Екатеринбурга, Новосибирска, Омска и Калининграда проводят ежегодную Всероссийскую открытую акцию Tolles Diktat — открытый диктант по немецкому языку (далее — Всероссийская акция). Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Всероссийская акция приурочена к международному Дню родного языка, который учрежден ЮНЕСКО в 1999 году и отмечается 21 февраля с целью защиты языкового и культурного многообразия.

В 2025 году акция пройдет в период с 17 по 28 февраля, онлайн-трансляция состоится 21 февраля 2025 г. в 13:00 (МСК).

К участию приглашаются учащиеся общеобразовательных учебных заведений, студенты вузов, слушатели языковых курсов, а также все изучающие немецкий язык и желающие проверить свои языковые компетенции.

Акция проводится с целью популяризации культуры и истории немцев России и развития культуры грамотного письма на немецком языке. Акция приурочена к международному Дню родного языка, который учрежден ЮНЕСКО в 1999 году и отмечается 21 февраля с целью защиты языкового и культурного многообразия.

Ежегодная Акция традиционно проводится в сотрудничестве с Федеральной национальнокультурной автономией российских немцев, Межрегиональной ассоциацией учителей и преподавателей немецкого языка, АНО «Культурно-деловой центр «Русско-немецкий дом в городе Москве», ГАУК НО «Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом», АНО «Культурно-деловой центр «Русско-немецкий дом в г. Омске», АНО «Культурноделовой центр российских немцев в г. Калининграде», культурно-деловым центром российских немцев в г. Екатеринбурге, АНО «Центр культурно-делового сотрудничества «Немцы Алтая» и ассоциацией организаций и преподавателей «Содружество преподавателей немецкого языка».

Проведение Всероссийской открытой акции Tolles Diktat в 2025 г. состоится в период с 17 по 28 февраля в онлайн и офлайн форматах.

К участию в акции приглашаются учащиеся 6-7-х, ​8-9-х и 10-11-х классов общеобразовательных учебных заведений, студенты вузов, участники клубов по возрождению

Организациям, желающим принять участие в Акции в качестве площадки проведения (открытой или закрытой), необходимо пройти регистрацию на сайте до 14.02.2025. Регистрация на сайте доступна с 20.01.2025.

Продолжительность диктанта - 40 минут.

Тексты для диктанта, их объем и языковой уровень соответствуют требованиям программы по немецкому языку для 6-7-х, 8-9-х и 10—11-х классов общеобразовательных учебных заведений и подходят для написания диктантов в начинающих и продолжающих группах изучения немецкого языка. Тексты соответствуют уровням А1/А2/В1/В2/С1.

Победители определяются на каждой офлайн-площадке отдельно. В каждой категории (А1/А2/В1/В2/С1) выбираются лучшие работы, которым присуждается 1-3 места соответственно.

Онлайн-трансляция Всероссийской акции состоится 21 февраля 2025 г. в 13:00 (МСК) на официальном сайте.

Тексты диктанта во время онлайн-трансляции будет соответствовать уровням А2/Б1/С1.

Участникам онлайн-диктанта необходимо до 20 февраля пройти регистрацию на сайте tollesdiktat.rusdeutsch.ru или актуализировать имеющийся «Личный кабинет».

Ссылка на трансляцию будет размещена в «Личном кабинете» на сайте tollesdiktat.rusdeutsch.ru в соответствии с выбранным уровнем немецкого языка (А2/Б1/С1).

Для получения сертификата участия в акции необходимо написать диктант в электронном виде в «Личном кабинете» и сохранить текст для дальнейшей автоматической проверки.

По итогам проверки будут определены победители диктанта. Участники онлайн-трансляции, прошедшие регистрацию и написавшие электронный диктант, получат в зависимости от результата диктанта именной диплом или сертификат участника в «Личном кабинете».

Актуальная информация о проведении акции в 2025 году размещена на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.