Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийской акции «Русский каток»!

В третий раз по всей стране пройдет масштабная Всероссийская акция «Русский каток». Любимая миллионами радиостанция «Русское Радио» и телеканал RU.TV приглашают слушателей надеть коньки и отправиться покорять лед, а заодно выиграть подарки от «Русского Радио». Об этом сообщает пресс-служба организаторов акции.

В преддверии новогодних и рождественских праздников, а также зимнего спортивного сезона, уже третий год подряд проходит акция «Русский каток», благодаря которой жители всей страны смогут насладиться катанием на коньках и провести время с пользой в кругу близких и друзей.

«Мы рады в третий раз объявить акцию «Русский каток». В предыдущие годы акция получила отличные отзывы слушателей. Для нас поводом для гордости служит возможность объединить миллионы россиян в этой любимой всеми зимней забаве. И мы уверены, наша аудитория вновь с радостью отправится покорять лед», — отметил директор «Русского Радио» Владимир Борисов.

В этом году акция пройдет с 1 декабря по 28 февраля и объединит десятки миллионов россиян — от Калининграда до Владивостока и от Мурманска до Сочи.

«Популяризация активного образа жизни и поддержка развития российского спорта являются одними из ключевых направлений деятельности «Русской Медиагруппы». Акция «Русский каток» — значимый проект в реализации этих направлений. Мы объединяем миллионы слушателей вокруг актуального контента, вдохновляя их следовать принципам здорового образа жизни. Авторитет бренда «Русское Радио» открывает широкие возможности для успешного выполнения этой миссии», — сказал управляющий директор РМГ Дмитрий Медников.

В этом году гостей катков по всей стране ждут также приятные подарки от «Русского Радио». Чтобы стать обладателем сувениров от радиостанции, нужно принять участие в фотоконкурсе: сделать фотографию на катке и выложить ее в социальных сетях с хештегами #РусскийКаток #РусскоеРадио. Победители будут определены случайным образом в эфире «Русского Радио».

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