Жители Подмосковья могут принять участие в зимнем учете водоплавающих птиц

18–19 января в России пройдет традиционный зимний учет водоплавающих птиц «Серая шейка-2025». Как отмечают орнитологи, учет становится чрезвычайно актуальным в свете изменения климата: все больше птиц, в том числе и в Подмосковье, отказываются от миграции, чему способствуют незамерзающие водоемы и подкормка людьми, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Учет проводят, в основном, специалисты, однако широкое участие в акции бердвотчеров и просто любителей природы делает результаты более полными, детальными. Мониторинг массовых видов и их местообитаний имеет и практическое значение для экологов, поскольку данные об изменении численности и размещении птиц могут служить индикаторами состояния водоемов, водно-болотных угодий и других экосистем.

Куратором акции является Союза охраны птиц России, на сайте которого приведен список координаторов, который помогут учетчикам советом, как, где, когда, с кем и в каком формате будут проводиться наблюдения, а также как провести их самостоятельно. Подробности доступны по ссылке.

Если связаться с кураторами не удается, результаты наблюдений можно направить на электронную почту союза охраны птиц России rbcu1993@mail.ru с пометкой темы «Серая шейка».

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