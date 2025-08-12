Жители Подмосковья могут принять участие в спецпроекте от «Другого Дела» и ГИМ

С 12 августа проверить свои знания по истории, узнать новое о сражениях 1812 года и получить за это призы сможет любой желающий, посетив экспозицию Музея Отечественной войны 1812 года. Молодежный проект «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Государственный исторический музейстартовали со специальным проектом «В лабиринтах истории», который продлится до конца года. Жители Московской области, следуя по маршруту экспозиционных залов музея, выполнят 12 исторических заданий. Те, кто успешно справятся со всеми заданиями, получат не только баллы в сервисе, но и памятные сувениры от ГИМ, а также ТОП-призы ежемесячных розыгрышей марафона. Об этом сообщает пресс-служба президентской платформы.

2025 год в России объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. Чтобы подчеркнуть важность патриотического воспитания молодого поколения, уважения к героям войн и вечной памяти о подвигах всех тех, кто защищает страну, проект «Другое Дело» и Государственный исторический музей запустили совместный образовательный спецпроект о героях войны 1812 года.

«Когда кто-то говорит, что молодежь не знает свою историю, важно понять почему. Предположу, что это мы, взрослые, не смогли правильно и интересно донести до них эти знания. Инструменты геймификации с мотивацией в таких случаях, на мой взгляд, являются современными и понятными для молодых ребят. Исторический марафон заданий от проекта президентской платформы – «Другое Дело» – в партнерстве с Государственным историческим музеем – это возможность ознакомиться с экспозициями музея в игровой форме, вспомнить события Отечественной войны и проверить свои знания», – отметил первый заместитель генерального директора президентскойплатформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Для участия в спецпроекте «В лабиринтах истории», гостям Музея Отечественной войны 1812 года нужно отсканировать QR-код на стелах «Другого Дела» и выполнить задания, следуя по маршруту экспозиции. Всего – 12 тестовых заданий, а ответы на эти вопросы посетители смогут найти, внимательно изучив музейные экспонаты залов и интересные факты о них.

Как Наполеону Бонапарту удалось стать императором французов и королем Италии? Какие факты об Александре Iмы не найдем в учебниках по истории? Что стало предпосылкой к Отечественной войне 1812 года и как русская армия готовилась к войне? Кто в наполеоновской армии мог получить высшее воинское звание маршала? Почему до сих пор не утихают споры об итогах Бородинского сражения? Почему непобедимая Великая армия Наполеона была тем не менее побеждена русскими войсками? Вклад партизанской войны и крестьянских отрядов самообороны – что было бы, если бы не они? В каких произведениях искусства увековечен триумф русской армии?

Ответы на эти и другие вопросы о культуре начала XIX века, событиях и героях войны 1812 года жители Московской области найдут, став участниками исторического спецпроекта «В лабиринтах истории». Наградой станут не только баллы в сервисе и призы от «Другого Дела» и ГИМ, но и, главное, – новые знания об эпохальной победе, русской армии и героизме наших предков.

Кроме того, в конце каждого месяца, с августа по декабрь, для самых активных участников марафона состоятся розыгрыши ТОП-призов, среди которых подарочный бокс от ГИМ, брендированный светильник, беспроводные наушники и все, что нужно, чтобы запечатлеть важные, а порой и исторические моменты: фотоаппарат моментальной печати и кольцевая лампа.

«Отечественная война 1812 года стала важнейшим событием российской истории, на десятилетия предопределившим развитие государственной и общественной жизни нашей страны. По сей день эпоха 1812 года вызывает огромный интерес, во многом благодаря выдающимся литературным и музыкальным произведениям, кинематографу. Спустя два столетия величие подвига русского солдата не померкло – оно живо в памяти поколений, вдохновляет современных защитников Отечества на ратные подвиги. Мы ценим совместную работу с проектом «Другое Дело» в области исторического просвещения – это позволяет нам не только привлечь молодежную аудиторию в музей, но и помогает сделать музейное пространство местом активного познания», – отметил генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

«Другое Дело» и Государственный исторический музей в августе прошлого года запустили познавательные задания для пользователей сервиса «Другое Дело» на базе социальной сети «ВКонтакте». С помощью исторических тестов участники проекта могли узнать необычные факты о Русско-турецкой войне и о том, чем прославился Генрих Гамбс, выяснить, как выглядело пресс-папье тех лет, изучить историю ГИМ и многое другое. А те, кто успешно справились с заданиями, получили приглашения на двух персон в Музей Отечественной войны 1812 года и в Покровский собор. Так, «Другое Дело» вновь и вновь доказывает: саморазвитие – всегда в моде.

