Жители Подмосковья могут принять участие в соревнованиях по робототехнике

До 30 апреля можно подать заявку для участия в Кубке России по программированию робототехники. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Федерация спортивного программирования проводит масштабный турнир, объединяющий молодых ИТ-специалистов со всей страны. В командном соревновании могут участвовать граждане старше 16 лет. Команда должна включать от 2 до 4 человек.

Соревнование по программированию робототехники будет проходить в два этапа: онлайн-этап состоится 12–14 мая. По итогам отборочного этапа 25 лучших команд пройдут в финал. Финальный этап пройдет 10–12 сентября в г. Саратов.

Регистрация команд открыта до 30 апреля. Для формирования команды необходимо обратиться к официальному представителю региона в федерации спортивного программирования. Контакты представителей доступны по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали – сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.