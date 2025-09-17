Жители Подмосковья могут принять участие в просветительской акции

До 30 сентября проходит Всероссийская просветительская акция «Поделись своим знанием», организованная Российским обществом «Знание» в рамках проекта «Знание. Лекторий». Инициатива направлена на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Мероприятия акции проходят на базе школ, колледжей, вузов и других образовательных организаций по всей стране. В акции принимают участие ученые, государственные и общественные деятели, предприниматели и эксперты в различных областях, включая науку, технологии, медиа, искусство, экологию и спорт.

«Лектором акции может стать каждый. Для этого необходимо выбрать тему из каталога на сайте акции и провести занятие в своей аудитории. В числе предложенных направлений — «Будущее за нами», «Победы страны», «Культурный код», «Карьерные возможности» и другие», — отметили в ведомстве.

Участники могут использовать готовые материалы от Российского общества «Знание» или разработать собственные просветительские мероприятия. Акция «Поделись своим знанием» призвана объединить усилия общества для передачи знаний и формирования у молодежи уважения к культурным и историческим традициям России.

С подробностями можно ознакомиться на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.