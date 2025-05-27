Жители Подмосковья могут принять участие в программе творческих индустрий «Меганом». Летние школы академии запланированы с июня по сентябрь, сообщает пресс-служба организаторов.

Программа школ для участников проходит в формате профильных арт-школ.

К формированию программы привлекаются ключевые партнерские организации в сфере творческих и креативных индустрий. В рамках реализации образовательной программы летних школ сформирован центр практики, где студенты профильных направлений и активисты сферы организации социокультурных мероприятий в возрасте от 18 до 30 лет на момент проведения событий могут принять участие в работе летних школ в качестве координаторов.

В период прохождения практики координаторы получат стипендию от арт-кластера, возможность попасть в кадровый резерв центра практики, а также примут участие в организации летних школ и пройдут обучение.

По окончании практики координаторам будет предоставлен сертификат о ее прохождении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.