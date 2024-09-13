Жители Подмосковья могут принять участие в программе «Герои молодежи»

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Молодежь России» национального проекта «Образование» в 2024 году проводится образовательная программа «Герои молодежи», сообщает пресс-служба ФГБУ «Роспатриотцентр».

Программа проводится с целью обучения координаторов молодежной политики, реализующих мероприятия для молодежи в сфере государственной молодежной политики в субъектах Российской Федерации, а также координаторов Всероссийского проекта служения «Твой герой», и направлено на вовлечение в социально ­полезную деятельность и знакомство с технологиями работы с молодежью в сфере государственной молодежной политики.

Участниками программы могут стать граждане Российской Федерации в следующих категориях:

региональные координаторы Всероссийского проекта служения «Твой герой» от 18 лет;

специалисты по работе с молодежью, участвующие в реализации государственной молодежной политики на региональном уровне от 18 до 35 лет.

Программа пройдет в очном формате в городе Красногорск Московской области в период с 24 по 27 октября 2024 года.

Расходы, связанные с проживанием и питанием участников, осуществляются за счет принимающей стороны, транспортные расходы до места проведения программы и обратно — за счет направляющей стороны.

Для участия в программе необходимо подать заявку до 4 октября 2024 года включительно в системе ФГАИС «Молодежь России» по ссылке.

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