Жители Подмосковья могут принять участие в проекте «С рюкзаком спиной»

В рамках реализации Всероссийского проекта «Походы Первых – Больше, чем путешествие» (далее – Проект) в мае 2024 года состоялся Всероссийский туристический слет «Маевка». По его итогам были сформулированы основы организации и проведения похода, которые легли в основу образовательного курса «Организация похода для детей и молодежи». В 2025 году участники, прошедшие курс, вместе со своей командой смогут отправиться в поход по программе Росмолодежи «Больше, чем путешествие» в рамках проекта «С рюкзаком за спиной». Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Реализация походных туров направлена на предоставление возможности людям, освоившим основы организации и проведения похода в рамках образовательного курса «Организация похода для детей и молодежи», реализовать полученные знания и навыки на практике. Проект направлен на повышение интереса к походному туризму среди детей и молодежи, которые централизованно смогут отправиться в поход под руководством инструктора-проводника.

Таким образом, получателем сертификата «Больше, чем путешествие» станет участник, окончивший обучающий курс, но не имеющий достаточного опыта для самостоятельной организации похода, а реализацию похода возьмет на себя опытный турист, входящий в реестр инструкторов-проводников.

В 2025 году планируется реализация походных туров, в рамках которых более 9 тыс. человек отправятся в поход по сертификату программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».

Любой гражданин Российской Федерации от 18 лет, желающий стать наставником, в инициативном порядке зачисляется на курс путем регистрации в чат-боте и проходит обучающий курс «Организация походов для детей и молодежи», реализуемый проектом.

По результатам успешного прохождения курса наставник проходит тестирование. Если по результатам тестирования кандидат набирает от 8 до 10 баллов, наставник признается успешно прошедшим курс и получает право на дальнейшее участие в проекте в этапе 2.

Пройдя обучающий курс, наставник получает право сформировать команду, состоящую не менее чем из 10 и не более чем 19 участников в возрасте от 12 лет, и обеспечивает их регистрацию в чат-боте посредством передачи реферальной ссылки. Команда является зарегистрированной после регистрации всех участников, приглашенных наставником. Наставнику необходимо распределить походные роли из расчета не менее 1 участника для каждой походной роли посредством чат-бота. После формирования команды и распределения походных ролей наставник выбирает в чат-боте туристическую поездку, в которую команда может отправиться по результатам участия в проекте.

Публикуя информацию в социальных сетях, необходимо использовать хештеги: #СРюкзакомзаспиной, #БольшеЧемПутешествие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.