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Жители Подмосковья могут принять участие в проекте «Места силы России»

В рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» при поддержке министерства просвещения РФ идет реализация социально значимого проекта «Места силы России», сообщает пресс-служба организаторов.

Цель проекта — познакомить граждан РФ с уникальными природными и рукотворными объектами на территории России, имеющими высокий туристический потенциал и обладающих значимыми для народов нашей страны историческими, культурными и духовными ценностями.

По итогам I этапа открытого общероссийского голосования, которое проходило с начала 2024 года на сайте, одним из наиболее интересных и уникальных «мест силы» России стала Троице-Сергиева лавра. Объект вошел в топ-50 «Мест силы России».

В рамках II этапа народного голосования, стартовавшего в июле, будет сформирован список топ-10 «Мест силы России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.