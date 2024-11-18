Жители Подмосковья могут принять участие в проекте «Городская среда будущего»

9 ноября 2024 г. стартовал первый этап Общероссийского проекта «Городская среда будущего. Практики созидания» — программа «Практики созидания: как стать автором своей жизни и соавтором современного мира» — для молодых людей (от 12 до 25 лет), педагогов и родителей, сообщает пресс-служба организаторов.

Программа создана при участии ведущих экспертов страны из РАНХиГС, МГУ, НИУ ВШЭ, МШУ СКОЛКОВО, АСИ, ДОМ.РФ, Российской академии естественных наук и экспертного сообщества «Живые города». Методическую поддержку обеспечивает Школа Навигаторов — центр подготовки специалистов по сопровождению образовательных стратегий.

Цель проекта в 2024 году — вдохновить и поддержать тысячи молодых горожан, их педагогов и родителей в обретении знаний и навыков для успешной счастливой созидательной жизни и совместного участия в развитии своего города.

Цель проекта на 2025–2030 годы — поддержать системное развитие 1000 городов через обучение и сопровождение городских администраций, команд городского развития и всех горожан в реализации проектов развития городской среды.

Программа идет онлайн по 2 направлениям: для молодежи (12-25 лет) и взрослых (педагогов и родителей) и состоит из семинаров с известными экспертами, практических занятий (тренингов), самостоятельной работы и поддерживающих встреч с кураторами — специалистами в области самоопределения, профессиональной навигации и городских проектов. Результаты опросов, проводимых перед началом занятий, будут влиять на содержание семинаров и тренингов.

Курс длится 6 недель и состоит из 3 модулей: «Гибкость», «Устойчивость», «Проактивность» и практического блока «Городские проекты». Для участия в семинарах достаточно пройти регистрацию по ссылке. Для участия в тренингах также необходимо ответить на 4 вопроса.

Все участники будут приглашены в в сообщество выпускников, где они получат поддержку от ведущих экспертов страны в своем дальнейшем развитии и в реализации своих проектов.

Участники могут присоединиться к программе до 7 декабря 2024 г. Участие бесплатное.

По результатам активного участия городов в программе, до 20 января определятся 10 городов-финалистов, которые в 2025 году безвозмездно получат экспертную, образовательную и методологическую поддержку от ведущих экспертов страны для развития своего города и формирования успешного городского сообщества созидателей и лидеров городских проектов.

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