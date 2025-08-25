Жители Подмосковья могут принять участие в премии «Больше, чем путешествие»

С 18 августа по 20 декабря программа Росмолодежи проводит Всероссийскую премию «Больше, чем путешествие». Премия учреждается с целью выявления, популяризации и поддержки проектов, людей и организаций, которые через содержательную работу с молодежью в рамках путешествий по России влияют на формирование гражданской идентичности, развивают патриотизм, вдохновляют на созидание и служение обществу, тем самым решая значимые государственные задачи. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Премия призвана раскрыть путешествия с разных сторон и приглашает к участию авторов и организаторов осмысленных путешествий по России — туроператоров, экскурсоводов, проводников, наставников, руководителей турклубов, предприятий и учреждений, чья работа и проекты — туры, походы, экскурсии, события и медийные форматы — уже сегодня несут воспитательную, образовательную и патриотическую ценность для разных аудиторий.

Заявки на участие в премии принимаются в категориях:

человек, деятельность которого вдохновляет своим примером, формирующим у молодежи ценности через путешествия и личную вовлеченность;

организация, развивающая патриотические путешествия для молодежи и создающая системные решения в этом направлении;

проект, раскрывающий потенциал путешествий как инструмента воспитание гражданской идентичности населения страны.

Подробнее ознакомиться с номинациями и подать заявку можно до 22 сентября на официальном сайте премии большечемпремия.рф.

Особое внимание в 2025 году уделяется номинации «Больше, чем регион», в рамках которой будут оцениваться активность субъектов Российской Федерации в интегрировании осмысленных путешествий в региональную молодежную повестку и демонстрации устойчивой межведомственной работы, поддержка региональных туроператоров и включение молодежи в маршруты, экспедиции, экскурсии и события с воспитательным эффектом.

Победители премии будут отмечены знаком качества, подтверждающим экспертную проверку на ценности и воспитательную глубину своей деятельности, получат признание на федеральном уровне, возможность для масштабирования и развития, информационную поддержку, включение в мероприятия и деловые форматы от программы Росмолодежи, а также право на туристическую поездку по сертификатам программы Росмолодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.