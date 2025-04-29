Жители Подмосковья могут принять участие в патриотическом конкурсе «Песни военных лет»

Пятый ежегодный открытый дистанционный военный и патриотический, музыкальный конкурс - «Песни военных лет!», посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, проводимый в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу», состоится 19 мая и приурочен ко дню Победы Российского народа над фашистскими захватчиками. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Основной целью Второго ежегодного открытого, дистанционного, (online) военный и патриотический, музыкального конкурса - «Песни военных лет!», является: усиление работы по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в столь нелегкое для нашей страны время, когда вооруженные силы Североатлантического блока НАТО, ведут ожесточению войну с Россией на территории Украины. Задачей конкурса является: поднятие престижа службы в вооруженных силах Российской Федерации.

Организация и проведение конкурса осуществляется при поддержке администрации президента РФ; министерства обороны Российской Федерации; Генерального совета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», совета муниципальных образований Санкт-Петербурга; совета ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области; Межрегиональной общественной организации «Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Учредители фестиваля-конкурса: совет ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области, совет муниципальных образований Санкт-Петербурга, продюсерский центр «Театр-Студия Владимира Беличенко». Организатор фестиваля-конкурса Региональная Общественная Организация «Творческий Союз Работников Культуры и Искусств».

Заявку и ссылку на видео материал или сам видео материал с записью выступления претендента на участие отправить на адрес электронной почты организатора конкурса: aragorn-studio@mail.ru

В ответ будет выслан регистрационный номер.

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