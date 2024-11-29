Жители Подмосковья могут принять участие в онлайн-проекте по защите от мошенничества

Жителей Подмосковья приглашают на онлайн-проект по защите от мошенничества. Участникам проекта расскажут об актуальных схемах мошенничества в различных сферах жизнедеятельности и об эффективных методах защиты, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В рамках проекта доступны как очные, так и обучающие онлайн-семинары, на которых слушатели могут задать вопрос экспертам вебинара.

Также жители могут ознакомиться с вебинарами на тему: «Нет кибербуллингу: как защитить себя и своего ребенка в интернете»; «Онлайн-знакомство с подвохом. Как распознать мошенника?»; «Мошенничество при приеме на работу: как избежать обмана»; «Благотворительность без обмана. Как не перевести свои деньги мошенникам?».

Узнать реальные историями из жизни, получить рекомендации и советы от экспертов, как защититься от мошенничества можно на сайте проекта.

На портале госуслуг Московской области доступен раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном». Он находится на главной странице портала в меню «Сервисы». Там пользователи могут проверить уровень своих цифровых навыков, скачать памятки по кибербезопасности, а также узнать о популярных методах мошенничества. Информационный раздел доступен всем без необходимости авторизации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.