Жители Подмосковья могут принять участие в онлайн-проекте «Беспакетность»

Сегодня отмечается международный день отказа от пластиковых пакетов (#PlasticBagFreeDay). В этот день экологи и экоактивисты проводят мероприятия, призывают людей не брать в магазинах пластиковые пакеты и складывать покупки в многоразовые сумки. Для поддержки этой инициативы движение «РазДельный Сбор» реализует онлайн-проект «Беспакетность», в рамках которого с 3 по 16 июля пройдет экомарафон, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Такие проекты, безусловно, важны и всегда актуальны. Пластиковая упаковка — практически непременный компонент незаконных свалок, с которыми мы боремся. Полагаю, нет нужды еще раз говорить о том вреде, который микропластик наносит водоемам, в том числе подмосковным. Поэтому я призываю жителей области поддержать проект «Беспакетность», формировать у себя экологические привычки, а главное, воспитывать ответственность за природу у молодежи», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Символом «Беспакетности» выбрана вомбат Глаша, с которой можно общаться на странице проекта. Участников марафона ждет поддержка и задания от героев, конкурсы, полезные советы и возможность выигрывать призы. Подробности здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.