Жители Подмосковья могут принять участие в олимпиаде по корпоративной безопасности

Стартовал отборочный этап Национальной технологической олимпиаде студентов по профилю «Корпоративная кибербезопасность». В командном соревновании студентам предстоит выступить в роли специалистов по информационной безопасности предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

В рамках отборочного этапа участникам необходимо решить практические задачи, объединенные общей тематикой расследования киберинцидента и поиска уязвимостей в инфраструктуре условной компании.

В финале принимают участие команды из 3–5 человек. Команды готовят комплексное расследование инцидента: перечень найденных уязвимостей с доказательствами, отчет-расследование, внедренные меры защиты, рекомендации по предотвращению атак, презентация итогов.

Отборочный онлайн-этап продлится по 27 января 2026 г. Финал пройдет в очном формате с 1 по 17 апреля 2026 г. Подробности и регистрация доступны на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.