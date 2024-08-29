Жители Подмосковья могут принять участие в Национальной премии «Патриот»

По 30 сентября все россияне, а также граждане зарубежных государств могут подать заявку на участие в Национальной премии «Патриот-2024» в 11 новых номинациях, сообщает пресс-служба организаторов.

Подать заявку на участие в премии можно на сайте премияпатриот.рф.

Организатор премии — программа Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

В 2024 году появятся 10 абсолютно новых номинаций, каждая из которых поможет с разных сторон рассмотреть патриотическое воспитание детей и молодежи. Помимо этого, в нынешнем году, в День Героев Отечества, будет впервые назван победитель в номинации «Патриот года».

«„Патриотом года“ станет участник или организация, кто подал заявку в этом году в одну из десяти номинаций. Мы ожидаем такие инициативы, которые направлены на воспитание молодого поколения, объединение граждан нашей страны, сохранение истории и культуры, поддержку военнослужащих СВО и фронта в целом. Если в 2023 году было подано более двух тысяч заявок патриотической направленности, то в этом году мы ожидаем получить более пяти тысяч заявок и проектов, которые закладывают основы успешного будущего нашей страны. Уверены, определить „Патриота года“ будет непростой задачей, но тем и славится наша премия — мы определяем инициативы тех людей, кому небезразлична судьба России», — подчеркнула руководитель программы Роспатриот Елена Беликова.

В этом году прием заявок проходит в следующих номинациях: «Образование»; «Культура»; «Наука»; «Правда»; «Семейные ценности»; «Сохраняя историю»; «Гражданское единство»; «Служение»; «Собственным примером»; «Союзное государство»; «Патриот года».

В этом году изменится процесс оценки проектов. В 2024 году полномочия по проведению заявочной кампании возложены на проектный офис, руководителем которого является директор ФГБУ «Роспатриотцентр». С этого года пройдет оценка заявок экспертным составом из числа экспертов, каждый из которых будет закреплен за определенной номинацией. Затем впервые пройдет национальное голосование во ВКонтакте, в котором сможет принять участие любой желающий, подписанный на социальные сети Росмолодежи и программы Роспатриот. После этого будет сформирован рейтинг номинантов, который будет передан почетному жюри. Финальное утверждение лауреатов премии впервые будет осуществлено главой проектного офиса.

Презентация премии «Патриот» этого года прошла 11 июня в музее Победы на пресс-завтраке программы Роспатриот Росмолодежи. Тогда организаторы рассказали об истории премии, изменениях в заявочной кампании этого года, новых номинациях, а также о запустившейся системе амбассадоров премии, которыми могут стать лидеры общественного мнения, блогеры, деятели культуры, представители медиасферы.

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