сегодня в 14:24

Жители Подмосковья могут принять участие в национальной премии «МедиаПоле»

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации объявило старт национальной премии «МедиаПоле». Лучшие авторы материалов о жизни и развитии сельских территорий встретятся в финале в Москве. Проект реализуется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Основные цели премии– выявление и поддержка авторов медиаконтента, создающих материалы о жизни на загородных территориях России, а также вовлечение молодежи в создание качественных медийных проектов.

В национальной премии «МедиаПоле» могут принять участие граждане Российской Федерации от 18 лет — индивидуальные авторы, блогеры, студенты, молодые специалисты, авторы медиаконтента.

Прием заявок на премию продлится до 17 октября. В состав жюри войдут известные эксперты медиасферы, которые отберут 100 лучших проектов.

В конце ноября финалисты отправятся в Москву, где примут участие в двухдневной деловой программе, познакомятся с известными блогерами и экспертами отрасли, а также посетят лучшие медиацентры страны.

Победители получат дипломы и сертификаты Минсельхоза России. Призовой фонд составляет 4,5 млн рублей.

Подробности и форма подачи заявок доступны на официальном сайте: медиаполе.рф, а также в социальных сетях конкурса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.