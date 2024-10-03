Жители Подмосковья могут принять участие в марафоне «Знание.Первые»

С 4 по 6 ноября в России пройдет восьмой федеральный просветительский марафон «Знание.Первые», организованный Российским обществом «Знание». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Впервые мероприятия марафона охватят все федеральные округа страны, включая новые регионы, а центральной площадкой станет музейно-выставочное объединение «Манеж» в Москве. Участники мероприятия смогут не только посетить лекции и дискуссии, но и принять участие в практических занятиях и интерактивах.

Ключевыми темами марафона станут образ будущего России, многонациональное единство, современные достижения и вызовы для государства. Ожидается, что марафон соберет более 25 тысяч участников на очных мероприятиях, а трансляции можно будет посмотреть в онлайн-эфире на сайте общества «Знание» в эфире Знание.ТВ и в официальной группе ВКонтакте.

Своими знаниями и опытом с молодежью поделятся ведущие деятели политики, науки, культуры и бизнеса. Среди спикеров — Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Дмитрий Медведев, Сергей Собянин, Герман Греф, Дмитрий Песков и многие другие. Также выступят актер, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков и генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев. В программу также включены встречи с блогерами и лидерами мнений, создателями контента и экспертами медиасреды.

Самые активные ребята смогут пообщаться с лекторами в формате «без галстуков» и без камер, задать вопросы и получить честные ответы. Более того, участников ждут практические занятия, на которых каждый сможет попробовать себя в интересующем направлении. Также в партнерском городке пройдут дополнительные интерактивы, их организаторами станут более 10 ключевых госкорпораций и крупных российских компаний.

Региональные площадки откроются в крупнейших образовательных и молодежных центрах, включая нижегородскую «Академию Маяк», Северный (Арктический) федеральный университет в Архангельске, Северо-Восточный университет в Якутске и многие другие.

Регистрация участников и представителей СМИ на восьмой федеральный просветительский марафон Знание.Первые откроется 10 октября.

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