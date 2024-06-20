Жители Подмосковья могут принять участие в «Культурном марафоне»

В день рождения А. С. Пушкина в рамках межведомственного проекта «Культура для школьников» Минкультуры России и Яндекс запустили очередной «Культурный марафон». Принять участие в нем могут школьники, их родители, учителя и все желающие. В этом году темой стала русская классическая культура: литература, музыка и живопись, сообщает пресс-служба организатров.

Цель марафона — дать возможность участникам познакомиться с культурой через призму технологий и вдохновить их на самостоятельные творческие поиски.

Марафон продлится до декабря. На сайте проекта будут появляться интерактивные задания, видеолекции и проходить конкурсы. Участникам марафона уже доступен специальный проект про А. С. Пушкина и современность. Из него можно узнать, какие произведения чаще всего ищут в поиске, как реагируют на них читатели, каковы самые частотные слова в языке поэта. А еще можно посмотреть трейлеры к пушкинской классике, созданные на основе изображений, сгенерированных нейросетью YandexART.

«Тема «Культурного марафона» в этом году — классическая культура. И не случайно он стартовал 6 июня, в Пушкинский день, ведь Александр Сергеевич — символ нашей национальной культуры. «Культурный марафон» должен помочь ребятам расширить кругозор, раскрыть творческий потенциал и сделать учебу более увлекательной. Наша цель — не проверять знания, а давать новые. Для каждого возраста эксперты подготовили познавательные онлайн-тесты, поэтому интересно будет абсолютно всем. Количество участников «Культурного марафона» растет с каждым годом. Надеюсь, в этом году марафон пройдет с еще большим успехом. Приглашаем принять участие школьников и их родителей!» — сказала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

К участию в наполнении «Культурного марафона» в этом году присоединятся также разные сервисы Яндекса, от Кинопоиска до Яндекс Карт и Путешествий. Например, Букмейт организует серию занятий по писательскому мастерству — их проведут современные авторы, а в Шедевруме появится «фильтрум», который добавляет на картинку реалии из пушкинской эпохи.



«Культурный марафон» позволяет взглянуть на произведения, знакомые по школьным урокам и походам в музеи, под другим углом. Мы показываем ребятам, что две реальности — мир классического искусства и современный мир с нейросетями и беспилотным транспортом — на самом деле тесно соприкасаются. Изучая точки соприкосновения, можно лучше понять и первое, и второе», — сказала директор Яндекс Образования Дарья Козлова.

Марафон завершится тематическим тестом для школьников, который подготовит Яндекс Образование. Тест пройдет в трех вариантах — для младшего, среднего и старшего возраста. Это задание не на оценку, а на интерес. Чтобы решить его, нужно уметь мыслить логически и замечать неочевидные параллели. Для участия в марафоне нужно зарегистрироваться.

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