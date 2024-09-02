Начался прием материалов для участия в ХVI Всероссийском конкурсе средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений, сообщает пресс-служба организаторов.

Конкурс рассчитан на участие журналистов федеральных, региональных, национально-культурных и этнических СМИ и проводится в шести номинациях: «Телевидение», «Печать», «Интернет», «ЭТНОзвук» (материалы в звуковых форматах, размещенные на разных платформах), «Детские и молодежные СМИ», «Семейные традиции народов России» (материалы, которые посвящены Году семьи и/или рассказывают о традиционных семейных ценностях и традициях многонационального народа РФ).

Окончание приема работ для СМИ из Приволжского федерального округа — 15 сентября 2024 года, всех остальных округов — 1 октября 2024 года.

СМИ имеет право заявить на конкурс в каждой номинации не более 3-х отдельных материалов; для цикловых материалов и постоянных рубрик — не более 3-х циклов/рубрик и до 3-х работ в каждом цикле/рубрике.

Материалы на конкурс предоставляются через специальную форму на официальном сайте с заполнением всех обязательных полей, в том числе с приложением заверенной печатью и подписью руководителя СМИ и отсканированной анкеты участника (анкету необходимо загрузить в графу «Авторские права») или по электронной почте konkurs@nazaccent.ru

Материалы на языках народов России рассматриваются только при наличии полного (подстрочного) перевода или дубляжа на русский язык.

В 2024 году предусмотрено два окружных этапа конкурса: в Саранске для Приволжского федерального округа «СМИротворец — Волга» и в Южно-Сахалинске для Дальневосточного федерального округа — «СМИротворец — Дальний Восток».

Награждение лауреатов федерального этапа пройдет в ноябре в Москве.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте «СМИротворца».

ХVI Всероссийский конкурс средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Федеральным агентством по делам национальностей в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» совместно с Гильдией межэтнической журналистики.

Более подробно ознакомиться с информацией можно на сайте конкурса. Положение о конкурсе доступно по ссылке. Подать заявку можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.